AVANCES Y ESTABILIDAD DISTINGUEN AL GOBIERNO DE RICARDO GALLARDO: SGG

• En comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario general de Gobierno destacó los avances en desarrollo social, gobernabilidad, seguridad y justicia.

En el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Resultados del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, compareció ante el Congreso del Estado, donde destacó que San Luis Potosí ya no es el mismo que en el 2021, pues ahora hay menos pobreza, más seguridad, más igualdad y más gobernabilidad, tras reconocer que este ejercicio reafirma el compromiso del Ejecutivo con la transparencia y el diálogo entre poderes.

Bajo el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno detalló el trabajo de Protección Civil en la atención de emergencias, la instalación de refugios en la Huasteca y la modernización de la infraestructura de rescate, que permitieron durante las pasadas lluvias proteger a mil 790 personas, además de consolidar un 79 por ciento en la efectividad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así como 27 mil atenciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Torres Sánchez Subrayó también la modernización del Registro Civil con su oficina de Enlace en Tamazunchale y los seis módulos biométricos para documentos digitales; el Sistema de Gestión Catastral del Instituto Registral y Catastral (IRC); la digitalización de 17 mil documentos disponibles por parte del Periódico Oficial del Estado; la implementación del Sistema Electrónico de Solicitudes (Siespo) además del trabajo de la Defensoría Pública del Estado para 513 cartas de preliberación.

Finalmente J. Guadalupe Torres Sánchez dijo que el Cuarto Informe es un testimonio de esfuerzo y resultados, producto de decisiones que priorizaron la equidad, la competitividad y la cohesión social y refrendó el compromiso del Ejecutivo de mantener la unidad entre instituciones y ciudadanía, con finanzas responsables, programas sociales de alto impacto, infraestructura regional y seguridad “porque hoy, el futuro del Estado no tiene límites”.