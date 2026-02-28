AVANCES VISIBLES EN LA NUEVA AUTOPISTA SAN LUIS – MATEHUALA

* La construcción de la autopista que conectará al norte del Estado avanza con fuerza, impulsando modernización y desarrollo económico en San Luis Potosí.

Con el impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la infraestructura carretera en San Luis Potosí refleja un avance tangible con la nueva autopista San Luis – Matehuala. Este proyecto de 118 kilómetros y cuatro carriles representa un motor de progreso, modernizando la conectividad hacia el norte del país y asegurando un traslado más eficiente de personas y mercancías. La obra refuerza la seguridad vial y consolida al Estado como un referente en infraestructura de vanguardia.

El titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Francisco Reyes Novelo, informó que se mantiene supervisión constante sobre la construcción de los tres entronques estratégicos: Matehuala, Villa de Arista y El Peyote, donde los trabajos avanzan de manera significativa, fortaleciendo tanto la conectividad entre carreteras como la seguridad en las zonas de intersección. En el entronque de Matehuala se continúan construyendo gazas de acceso, zapatas, armado de pilotes, despalme, excavación en zanjas y colado de escamas, garantizando que la obra cumpla con los más altos estándares de calidad.

En San Luis Potosí se construye un futuro sin límites, con una infraestructura que permitirá desahogar el tráfico de la carretera 57 y ofrecer alternativas eficientes para la movilidad. La nueva autopista San Luis – Matehuala refleja el cambio que se vive y se siente, consolidando un desarrollo que beneficia a habitantes, empresarios y visitantes por igual.