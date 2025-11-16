AUTOMOTIVE CONNECTION SUPERA EXPECTATIVAS Y CONCLUYE CON ÉXITO

* La alianza del Estado y los Clúster Automotriz e Industrial respalda los resultados para consolidar una industria sólida y fuerte de San Luis Potosí.

El evento Automotive Connection Potosí 2025 concluyó con éxito y superó expectativas al consolidarse como un espacio para la industria automotriz de San Luis Potosí, reconocida por su solidez y fortaleza y se posicionó como un punto de encuentro entre tecnología, conocimiento y oportunidades para un crecimiento económico sin límites.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, destacó que esta edición alcanzó mil 400 citas de negocio, cifra que superó expectativas, demostrando el dinamismo y la alta competitividad del sector en el Estado, tal como lo ha promovido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Subrayó que el encuentro permitió fortalecer la proveeduría local y generar conexiones de alto valor entre empresas y proveedores regionales, lo que es resultado de la alianza entre el Gobierno del Estado, el Clúster Automotriz y el Clúster Industrial, que ha posicionado a San Luis Potosí como uno de los polos automotrices más relevantes del país.

Finalmente, anunció que la próxima edición del foro ya tiene fecha confirmada: el Automotive Connection Potosí 2026 se realizará los días 11 y 12 de noviembre, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo el ecosistema automotriz regional y las oportunidades de crecimiento para las empresas potosinas.