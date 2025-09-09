24.8 C
ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN RECONOCE MANEJO TRANSPARENTE DE RECURSOS EN SAN LUIS

martes, septiembre 9, 2025

* El Gobierno del Estado destaca por cumplir con la normativa en el uso de fondos federales, reafirmando su compromiso con la rendición de cuentas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció al Gobierno del Estado por su correcta aplicación de recursos públicos, destacando resultados positivos en la revisión de Fondos de Aportaciones Múltiples, Educación Tecnológica y de Adultos y Participaciones Federales.
Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), detalló que este orden financiero, impulsado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, permite transformar los recursos en obras y beneficios tangibles para que las y los potosinos tengan apoyo sin límites.
La ASF detalló en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2024 que la Sefin y organismos estatales cumplieron con la normativa en todas las etapas del gasto, fortaleciendo la transparencia y la confianza ciudadana.

