Atiende IMSS San Luis Potosí primer nacimiento de 2026 en el estado

La bebé nació a las 06:38 horas en punto, con buen estado de salud y una talla y peso de 3,115 kg y 51 cm.

En cada parto, el Instituto refrenda su compromiso de ofrecer un servicio de salud materno-infantil de calidad.

Con la llegada del año nuevo, médicos del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, recibieron a la primer bebé nacida el 1 de enero de 2026 en la entidad, a las 06:38 horas.

Tanto la madre como la recién nacida, quien alcanzó un peso de 3,115 kilogramos y talla de 51 centímetros, se encuentran en perfectas condiciones de salud.

Con la finalidad de salvaguardar el bienestar materno-infantil, el IMSS recuerdan a todas las mujeres que cursan por un embarazo la importancia de un adecuado control prenatal, mediante el cual se puedan detectar a tiempo posibles complicaciones antes, durante y después del parto, que pongan en riesgo la vida de ellas y de su bebé.

Los especialistas del Instituto reiteran a este grupo de la población que, ante cualquier signo de alerta, como: hinchazón excesiva de la cara, manos o pies, dolor de cabeza constante, zumbido en los oídos, contracciones prematuras, disminución o ausencia de los movimientos fetales y cualquier tipo de sangrado, es importante acudir de inmediato al servicio de Urgencias.

El IMSS en San Luis Potosí cuenta con áreas de Urgencias, Atención Médica Continua y hospitalización las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender las emergencias obstétricas.