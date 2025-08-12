ATENCIÓN MÉDICA EFICIENTE EN INICIO DE LA FENAPO 2025

* Paramédicos y voluntarios, así como personal médico de Servicios de Salud brindaron atención médica a 118 personas en el primer fin de semana de la Feria.

Durante el primer fin de semana de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, los Servicios de Salud del Estado brindaron atención médica a 118 personas y realizaron dos traslados hospitalarios, sin registrarse casos graves. Esta acción forma parte del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar una feria segura para que las y los potosinos y visitantes disfruten sin límites.

La directora de los Servicios de Salud, Elizabeth Dávila Chávez, informó que se instalaron dos puntos de atención médica en la Fenapo: uno junto al Teatro del Pueblo y otro en la zona de antros. En ambos se ofrece atención básica, curación de heridas, valoración médica y se cuenta con ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para emergencias o traslados.

La funcionaria agradeció al personal médico y de enfermería, así como a los voluntarios del Centro de Capacitación en Atención Pre hospitalaria (Cecap) y a empresas como Bios, Paramed, Medline, Ambulancias ZUMA y Ambulancias del Potosí por su colaboración en esta importante labor de atención pre hospitalaria durante la feria.