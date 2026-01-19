ATENCIÓN GARANTIZADA ANTE BAJAS TEMPERATURAS EN EL ESTADO

• El operativo preventivo se mantiene activo en los 59 municipios para proteger a la población vulnerable durante la temporada invernal.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene un operativo permanente de vigilancia y monitoreo en los 59 municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud derivados de las bajas temperaturas y brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan, como parte del impulso que ha dado el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la protección de las familias potosinas.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que las condiciones climáticas más severas se han registrado en la región del Altiplano, donde en municipios como Villa de Ramos, Catorce y Vanegas se han alcanzado temperaturas de hasta menos dos grados centígrados, lo que ha requerido intensificar las acciones preventivas y de auxilio.

Durante la última semana, 350 personas fueron trasladadas a refugios temporales, donde recibieron atención médica, alimentos calientes y espacios seguros para resguardarse del frío. De manera complementaria, se ha reforzado la entrega cada fin de semana de mil 600 cobijas y chamarras en comunidades de mayor riesgo y marginación, priorizando a niñas, niños y personas adultas mayores, en una atención cercana que confirma el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí y una respuesta institucional sin límites.