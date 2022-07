Arranca vacunación anticovid para niñas y niños potosinos

Se trata de la primera etapa, en la cual se vacunará a infantes de los 9 hasta los 11 años con 11 meses de edad. Hoy, las y los beneficiarios son quienes tengan como inicial en su primer apellido las letras A, D, G, J, M, P, S, V.

Con una nutrida asistencia, inició hoy la vacunación contra Covid-19 para niñas y niños en San Luis Potosí. En está primera etapa se aplicará el biológico a menores de 9 a 11 años con 11 meses de edad, de la ciudad capital y Soledad de Graciano Sánchez.

La coordinación entre el Gobierno del Estado, a través de los Servicios de Salud, y autoridades federales garantiza una campaña ordenada y ágil para que las y los infantes y familiares dediquen poco tiempo de espera.

Conforme el Gobierno Federal envíe más biológicos a la Entidad, se ampliará en rango de edad y municipios hasta cubrir a la población infantil desde los 5 años de edad en todo el Estado.

Este viernes 1° de julio se vacunará a quienes tengan como inicial de su primer apellido alguna de las siguientes letras: A, D, G, J, M, P, S y V. La vacunación se realizará de las 9:00 a las 17:00 horas, y se continuará en ese horario la próxima semana, los días 4, 5 y 6 de julio.

Las niñas y niños deben acudir en compañía de solamente una persona adulta y llevar hoja de registro en la plataforma federal, además de su y CURP actualizada. Si aún no ha registrado a su hija o hijo, aquí se explica cómo hacerlo: https://fb.watch/dPoxUuYif6/. Además, la ubicación de módulos lo podrán encontrar en redes sociales de los Servicios de Salud: https://www.facebook.com/ssaslp.

A las y los padres de familia se les exhorta llevar a las y los menores desayunados; si están tomando algún medicamento no suspenderlo, ya que la única situación para no aplicarles la dosis contra Covid-19 es si presenta síntomas de enfermedad respiratoria o no cumplen el rango de edad.

