ARCHIVO HISTÓRICO EXHIBE ESCUDO DE ARMAS ORIGINAL DE SAN LUIS

* La exhibición permanecerá hasta el 29 de agosto con entrada gratuita para todo público.

En el marco de la conmemoración de San Luis Rey, el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP) exhibe del 26 al 29 de agosto el Escudo de Armas original de la ciudad, una pieza emblemática que representa la herencia e identidad potosina. Esta muestra acerca sin límites a la ciudadanía a uno de los símbolos más importantes de la historia local.

Impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, la exposición está abierta al público en la Sala de Consulta del Archivo Histórico, ubicada en Mariano Arista 400, Centro Histórico, con entrada gratuita de 8:00 a 15:00 horas. La iniciativa invita a todas las generaciones a reconectar con las raíces culturales que han dado forma a San Luis Potosí.