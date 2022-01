Aquos pide paciencia, CEA exige trabajo

Directivos de Aquos, Exi y la concesionaria Aqualia buscan ganar tiempo, pero “ya se agotó la paciencia de las y los potosinos”, les dice el titular Fernando Gámez Macías.

Este día, directivos de Aquos El Realito y Exi, empresas responsables de abastecer de agua potable al sur y oriente de la zona Metropolitana de San Luis Potosí, proveniente de El Realito, se presentaron en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua (CEA) tratando de entrevistarse con el titular Luis Fernando Gámez Macías, para solicitar paciencia ante las constantes fallas en el ducto; el funcionario los recibió, sin embargo, les externó que “la paciencia de las y los potosinos está agotada y deben buscar soluciones definitivas”.

Juan Miguel Martínez, Humberto Morales, José Topete, ejecutivos de las empresas Aquos El Realito y Exi, acompañados por José Luis Hernández Flores, gerente de la operadora Aqualia, pidieron al director de la CEA tres semanas para concluir un estudio del proyecto, que luego de 7 años y más de 5 mil millones de pesos, aún no tienen, además de que se tomarían tiempo en conocer cuál es la solución definitiva al problema de fugas y desabasto de agua en San Luis Potosí.

Gámez Macías, a nombre del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y de más de 200 mil habitantes del sur y oriente de la zona Metropolitana, afectados por las fugas, pidió una reunión con los inversionistas de ambas empresas, beneficiarios de los 250 millones de pesos que cada año el Gobierno del Estado les paga por un servicio que calificó de pésimo.

“Más paciencia no podemos tener las y los potosinos, han pasado 7 años desde que se concesionó el abastecimiento de agua de El Realito a San Luis Potosí y no han podido operarla profesionalmente”, dijo Gámez Macías, por lo que fue enfático en solicitar una reunión urgente con los inversionistas y que lleguen a San Luis Potosí con soluciones, no más promesas porque el Gobierno de Ricardo Gallardo es de cambio y resultados en beneficio de las y los potosinos.

