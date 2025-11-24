APRUEBAN DISTINTIVO “HECHO EN SAN LUIS POTOSÍ” PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD LOCAL

• Con 23 votos a favor, el Congreso Estatal respaldó la iniciativa del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para formalizar el sello “Hecho en San Luis Potosí”, que certificará la calidad de los productos locales.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) destacó la aprobación con 23 votos a favor de la iniciativa presentada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para formalizar el distintivo “Hecho en San Luis Potosí”, un sello institucional que posicionará en nuevos mercados la identidad y calidad de los productos elaborados en el estado.

Al respecto el titular de la Sedeco, Jesús Salvador González Martínez indicó que, como parte de este impulso, el Gobierno del Estado ya inició ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro oficial de la marca, clasificada en la clase 35 referente a publicidad, gestión de negocios y administración comercial.

González Martínez subrayó que esta aprobación legislativa consolida un proyecto estratégico del Ejecutivo, orientado a respaldar la calidad, competitividad y valor agregado de lo hecho en la entidad. En un contexto económico donde el nearshoring y la relocalización de cadenas de suministro exigen mayor certificación de origen, el sello potosino permitirá distinguir a las empresas locales y fortalecer su presencia en mercados regionales, nacionales e internacionales.

El funcionario destacó que San Luis Potosí cuenta con más de 168 mil establecimientos y 831 mil empleos, lo que vuelve al nuevo distintivo una herramienta clave para fortalecer la productividad estatal. González Martínez informó que la Sedeco iniciará el proceso para otorgarlo a empresas que cumplan los criterios, impulsando una etapa de crecimiento y proyección económica sin límites.