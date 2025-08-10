30 C
APOYOS HISTÓRICOS PARA EL CAMPO POTOSINO EN LA FENAPO 2025

domingo, agosto 10, 2025

* El Gobierno del Estado impulsa programas de mejoramiento genético, subsidios y espacios de enseñanza en “Tierra Ganadera”.

El Gobierno del Estado fortalece el desarrollo del campo potosino con acciones sin límites en el área «San Luis Potosí, Tierra Ganadera» de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, donde se entregan apoyos para el sector rural y se promueve la enseñanza de actividades productivas a niñas y niños.
Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) instaló una ventanilla especial para aplicar programas de mejoramiento genético del ganado y otorgar subsidios en la compra de sementales bovinos, ovinos y caprinos de alta calidad. El espacio también cuenta con áreas interactivas como la granjita El Potosí, donde se fomenta el cuidado de animales productivos y mascotas.
La dependencia complementa estas acciones con un invernadero demostrativo de tomate, pepino y pimiento, equipado con sistemas de riego tecnificado para el cuidado del agua y el medio ambiente. Además, la Organización Vida Silvestre (OVIS) ofrece actividades lúdicas y educativas sobre la preservación de especies emblemáticas como el «perrito de la pradera» y el águila real, consolidando a la Fenapo 2025 como un escaparate de aprendizaje y diversión para toda la familia.

