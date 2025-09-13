APOYO SIN LÍMITES PARA MIGRANTES POTOSINOS

60 personas que nacieron y trabajaron en Estados Unidos recibieron sus pasaportes y se integraron al programa de pensión y seguro social americano.

Con el respaldo sin límites del Gobierno del Estado que dirige Ricardo Gallardo Cardona, 60 personas fueron beneficiadas al recibir sus pasaportes e incorporarse al programa de pensión y seguro social de los Estados Unidos. Este apoyo garantiza una mejora en su calidad de vida, acceso a más oportunidades y reconocimiento por más de una década de trabajo en el país vecino.

Luis Enrique Hernández Segura, titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), destacó que desde hace cuatro años muchas potosinas y potosinos han accedido a estos beneficios, sin importar su edad. Además, subrayó que las personas mayores ahora pueden recibir una pensión económica como reconocimiento a su esfuerzo en el extranjero.

La legalidad y validez de este programa permanente fueron respaldadas por la Unidad de Beneficios Federales (FBU) de la Embajada de los Estados Unidos. El IMEI continúa facilitando y brindando acompañamiento en estos trámites, por lo que las y los potosinos pueden acercarse a las oficinas en calle Leandro Valle número 120 en la colonia Alamitos, o solicitar más información y asesoría en los teléfonos 444 541 35 12 y 444 173 16 90.