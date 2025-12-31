APOYO SIN LÍMITES PARA LA COMUNIDAD POTOSINA EN EL EXTERIOR

* Los programas del Gobierno del Estado se consolidan como un respaldo permanente para las y los connacionales, con continuidad garantizada durante 2026.

El acompañamiento a la comunidad migrante ha sido una prioridad dentro de la agenda social que impulsa el Gobierno del Estado, con una política cercana y sensible a las necesidades de quienes viven fuera del país. Bajo la conducción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí ha fortalecido acciones sin límites en la protección de los derechos y el bienestar de las y los potosinos en el extranjero.

Durante 2025, los programas del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), desarrollados en coordinación con autoridades de los Estados Unidos, beneficiaron a más de mil 400 personas. Entre ellos destaca el esquema de apoyo para trámites de pensión y seguro social americano, mediante el cual 187 connacionales lograron acceder a gestiones que representan un respaldo económico para quienes cumplieron con años de trabajo formal y reúnen los requisitos establecidos.

De igual forma, el programa de pasaporte americano registró resultados positivos al facilitar el documento a más de mil 280 personas nacidas en la Unión Americana, lo que les permite acreditar su nacionalidad y acceder a oportunidades de empleo, educación y servicios. Con esta continuidad anunciada para 2026, el Estado refrenda una política pública que mantiene abiertos los puentes de atención y apoyo.