APOYO PERMANENTE Y SIN LÍMITES A MIGRANTES POTOSINOS

* A través del Instituto de Migración y Enlace Internacional, la Secretaría General de Gobierno, aplica tres programas de ayuda a este importante sector.

Con el objetivo de impulsar programas de atención humanitaria y brindar apoyo directo a potosinas y potosinos que radican en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, instruyó la implementación permanente de tres programas enfocados en fortalecer la protección, el acompañamiento y la orientación de este sector.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) es el encargado de operar estos programas de asistencia humanitaria, cuyo propósito es garantizar el respeto a los derechos de las y los migrantes. Entre ellos, destacó el programa de Reunificación Familiar, que permite a personas adultas mayores reencontrarse con sus hijas e hijos que viven en Estados Unidos.

Asimismo, señaló que se brindan servicios de asesoría en materia migratoria y se realizan Ferias de Pasaportes Americanos, acciones que forman parte del compromiso permanente de este Gobierno por ofrecer una atención digna y trabajar de manera coordinada con instancias federales y organizaciones civiles para atender de forma integral las necesidades de la comunidad migrante.