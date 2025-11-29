23.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

APOYO HISTÓRICO EN PLACAS Y LICENCIAS SIN COSTO

By Redacción
43
spot_img
sábado, noviembre 29, 2025

* Con más de 1.9 millones de trámites gratuitos, el Gobierno Estatal impulsa una movilidad sin límites y se generan ahorros significativos para las familias.

El Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reafirma su compromiso con la movilidad justa, accesible y sin límites al alcanzar cifras históricas en apoyo a la economía familiar con un millón 68 mil 619 placas gratuitas y 878 mil 805 licencias de conducir sin costo otorgadas de octubre de 2021 a octubre de 2025.
Al respecto, la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, dijo que estos resultados reflejan el impacto directo de la política pública de gratuidad que ha transformado la vida de miles de potosinas y potosinos.
Agregó que con estas acciones se continúa fortaleciendo la confianza de las familias en un Gobierno que prioriza su bienestar y dijo que cada trámite gratuito representa un ahorro real “especialmente para quienes durante décadas enfrentaron costos que limitaban su movilidad”, finalizó.

Artículo anterior
SE PROMUEVE SALUD INTEGRAL SIN LÍMITES EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
Artículo siguiente
22 MIL PAISANAS Y PAISANOS LLEGARÁN A SAN LUIS POR FIESTAS DECEMBRINAS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.