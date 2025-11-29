APOYO HISTÓRICO EN PLACAS Y LICENCIAS SIN COSTO

* Con más de 1.9 millones de trámites gratuitos, el Gobierno Estatal impulsa una movilidad sin límites y se generan ahorros significativos para las familias.

El Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reafirma su compromiso con la movilidad justa, accesible y sin límites al alcanzar cifras históricas en apoyo a la economía familiar con un millón 68 mil 619 placas gratuitas y 878 mil 805 licencias de conducir sin costo otorgadas de octubre de 2021 a octubre de 2025.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, dijo que estos resultados reflejan el impacto directo de la política pública de gratuidad que ha transformado la vida de miles de potosinas y potosinos.

Agregó que con estas acciones se continúa fortaleciendo la confianza de las familias en un Gobierno que prioriza su bienestar y dijo que cada trámite gratuito representa un ahorro real “especialmente para quienes durante décadas enfrentaron costos que limitaban su movilidad”, finalizó.