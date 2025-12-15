ANUNCIA RICARDO GALLARDO PLACAS VEHICULARES CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL 2026 EN SLP

* Edición limitada con tres diseños especiales y costo simbólico de recuperación.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que el Estado tendrá placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026, tres modelos de edición especial y limitada que únicamente estarán disponibles durante ese año, como un recuerdo del máximo evento deportivo que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos.

Durante una transmisión en vivo, el Mandatario potosino presentó los tres modelos, los cuales incorporan elementos emblemáticos como la Copa del Mundo, canchas de fútbol, balones y el jaguar, mascota de México para el Mundial.

Ricardo Gallardo explicó que estas placas tendrán un costo aproximado de 500 pesos, el cual corresponde únicamente al gasto de elaboración, troquelado y moldes, y aclaró que se trata solamente de una opción conmemorativa para quienes deseen conservar un recuerdo, ya que recordó que, en San Luis Potosí las placas y licencias vehiculares ordinarias continúan siendo gratuitas, y que esta edición especial será totalmente opcional.