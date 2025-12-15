12.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

ANUNCIA RICARDO GALLARDO PLACAS VEHICULARES CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL 2026 EN SLP

By Redacción
96
lunes, diciembre 15, 2025

* Edición limitada con tres diseños especiales y costo simbólico de recuperación.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que el Estado tendrá placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026, tres modelos de edición especial y limitada que únicamente estarán disponibles durante ese año, como un recuerdo del máximo evento deportivo que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos.
Durante una transmisión en vivo, el Mandatario potosino presentó los tres modelos, los cuales incorporan elementos emblemáticos como la Copa del Mundo, canchas de fútbol, balones y el jaguar, mascota de México para el Mundial.
Ricardo Gallardo explicó que estas placas tendrán un costo aproximado de 500 pesos, el cual corresponde únicamente al gasto de elaboración, troquelado y moldes, y aclaró que se trata solamente de una opción conmemorativa para quienes deseen conservar un recuerdo, ya que recordó que, en San Luis Potosí las placas y licencias vehiculares ordinarias continúan siendo gratuitas, y que esta edición especial será totalmente opcional.

Artículo anterior
RICARDO GALLARDO IMPULSA LA CULTURA CON APOYO SIN LÍMITES A CREADORES POTOSINOS
Artículo siguiente
PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO AVALA POR UNANIMIDAD DECRETO QUE SUSTITUYE A LAS Y LOS CONCEJALES DE VILLA DE POZOS Y DESIGNA A NUEVOS INTEGRANTES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.