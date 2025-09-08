x• El Gobernador del Estado dio a conocer que la Presidenta de México vendrá a la entidad en el marco de su Primer Informe de Gobierno.

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, informó que este sábado 13 de septiembre, San Luis Potosí recibirá de nueva cuenta a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la gira por su Primer Informe de Gobierno, lo que reafirma el respaldo al trabajo sin límites que la administración Estatal realiza para impulsar proyectos de desarrollo económico y social.

El Mandatario potosino destacó que la visita presidencial confirma la coordinación para acercar apoyos a las cuatro regiones, en obras estratégicas de infraestructura, seguridad, salud, educación y programas sociales, con resultados históricos promovidos por el Gobierno Estatal y con el respaldo del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El Gobernador del Estado comentó que San Luis Potosí recibe con los brazos abiertos a la Presidenta de la Republica y resaltó que es la cuarta visita al Estado en un año, lo que demuestra el apoyo a los resultados en todos los rubros por parte del Gobierno Estatal y que consolida a la Entidad como un referente nacional.

En su mensaje Gallardo Cardona también adelantó que esta semana realizará una intensa gira que incluirá las regiones Huasteca, Altiplano y Media, con actividades en Ciudad Valles donde inaugurará el nuevo sistema de transporte de Red Metro, que conectará a miles de familias de la región de forma gratuita y sustentable con unidades 100 por ciento eléctricas.