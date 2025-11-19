ANUNCIA RICARDO GALLARDO EL PARQUE ACUÁTICO MÁS GRANDE DE MÉXICO EN EL TANGAMANGA I

• El Gobernador del Estado anunció que se rescatará y ampliará el antiguo Splash que dejó abandonado la herencia maldita para convertirlo en un parque de primer nivel.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció la renovación, ampliación y modernización del antiguo Splash, que se transformará en el parque acuático más grande de México dentro del Tangamanga I, por lo que se integrará una nueva área con juegos renovados, reforestación y pasto nuevo, así como el rescate de la alberca de olas y los toboganes, que durante años permanecieron en abandono por la herencia maldita.

El Mandatario potosino dijo que el proyecto elevará la calidad del espacio al nivel de los principales destinos turísticos del país y adelantó que este nuevo parque, cuyo nombre se dará a conocer muy pronto, abrirá sus puertas en Semana Santa y operará gratuitamente durante los primeros 15 días, para luego establecer una cuota mínima destinada a garantizar su mantenimiento.

Ricardo Gallardo afirmó que este espacio atraerá turismo regional, nacional e internacional, consolidando a San Luis Potosí como referente recreativo, recuperando un patrimonio que dejó destrozado los pasados gobiernos y que muy pronto se convertirá en el mejor espacio es su tipo a nivel nacional, gracias a la inversión que aplicará el Gobierno del Estado.

Durante una transmisión en sus redes sociales desde el sitio que actualmente está en completo abandono, el Gobernador del Estado, comentó que el Splash fue el lugar de recreación acuático favorito de las familias potosinas principalmente en los años noventa, por lo que el rescate de este espacio, permitirá que las y los potosinos revivan momentos de felicidad, y que vengan de nuevo a disfrutar de este gran parque.