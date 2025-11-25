ANUNCIA RICARDO GALLARDO CARRETERA TURÍSTICA EN AQUISMÓN

• La modernización de la carretera Tampate–Tamápatz fortalecerá el turismo, la movilidad y las oportunidades.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció la modernización de la carretera Tampate–Tamápatz, una obra estratégica para Aquismón con una longitud de 14 kilómetros y una inversión superior a 60 millones de pesos, que impulsará el turismo, mejorará la conectividad y fortalecerá el desarrollo económico sin límites de la región Huasteca.

A través de una transmisión en vivo, después de una reunión con el alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Balderas Yáñez, el Mandatario Estatal dijo que se prepara una cartera de obras para este municipio, y destacó que esta carretera permitirá el acceso cómodo y seguro a uno de los principales atractivos naturales del Estado y de todo México: el Sótano de las Golondrinas, lo que también ampliará las oportunidades para las familias.

Ricardo Gallardo afirmó que la obra se convertirá en una realidad en enero de 2026, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar llevando infraestructura sin límites a las cuatro regiones del Estado luego de más de 30 años de gobiernos de la herencia maldita que fueron omisos y olvidaron a la población.

El Gobernador aprovechó para invitar a las familias de Aquismón a la posada estatal que se celebrará el 18 de diciembre, un evento que llevará alegría, regalos y convivencia a las familias potosinas de la región.