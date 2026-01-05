19.5 C
San Luis Potosí
ESTADO

ANUNCIA RICARDO GALLARDO 800 MDP PARA RESCATAR AVENIDAS Y CALLES DE LA CAPITAL EN 2026

lunes, enero 5, 2026

• El Gobernador del Estado incluirá el arreglo de las laterales de la Carretera 57 de la zona industrial y calles en diferentes colonias para una movilidad sin límites en este 2026.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció una inversión de 800 millones de pesos para un extenso programa de rescate de calles y avenidas dañadas de la capital potosina, que incluirá la rehabilitación total de las laterales de la Carretera 57 en la zona industrial además de intervención en diferentes colonias, obras que iniciarán esta primera semana del 2026.
El Gobernador del Estado dijo que estas acciones se enmarcan en el programa “Vialidades en tu colonia”, que iniciará en la capital potosina, pero que se expandirá a los 59 municipios, para generar una movilidad sin límites en las cuatro regiones a favor de las familias, las y los trabajadores, productores del campo, el turismo, el comercio local, e impulsando el desarrollo económico y social.
Ricardo Gallardo compartió que “Vialidades en tu colonia”, iniciará con la rehabilitación de las laterales de la Carretera 57, con una primera etapa desde el Circuito Potosí hasta la entrada a Villa de Pozos en ambos sentidos, y que forma parte de los proyectos con el Ayuntamiento de la capital, para impulsar obras en orden, con apoyo vial y sin afectar el tráfico vehicular, lo que permitirá cumplir las metas y la calidad de los trabajos.
Finalmente, recordó que, anteriormente, su Gobierno ya había rehabilitado varias calles y arterias de la capital, como la avenida Himno Nacional, la cual se repavimentó con concreto hidráulico tras varios años de presentar un abandono municipal, Fray Diego de la Magdalena, así como calles de Las Julias, Retornos y la Aviación, entre muchas otras, beneficiando a miles habitantes.

