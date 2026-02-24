ANUNCIA GOBERNADOR RICARDO GALLARDO BLINDAJE «SIN LÍMITES» CON 15 NUEVOS ARCOS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD EN CARRETERAS DE SLP

• Como una acción contundente para consolidar el cambio que se vive en San Luis Potosí y garantizar la tranquilidad de las familias potosinas, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la instalación de 15 arcos de resguardo y seguridad que establecerán un blindaje permanente en las carreteras de la entidad.
El mandatario estatal afirmó que este proyecto estratégico representa una evolución sin precedentes en la vigilancia carretera, dejando atrás años de abandono de la maldita herencia, para dar paso a una infraestructura tecnológica sin límites que protege cada acceso y ruta del territorio potosino.
Detalló que estos nuevos complejos operativos no son solo puntos de observación, sino auténticas estaciones de control equipadas con cámaras de reconocimiento facial de última generación, oficinas administrativas, servicios de baños y celdas para detenciones inmediatas.
Con esta inversión histórica, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mantener un San Luis Potosí seguro y comunicado, transformando las vías de tránsito en un escudo tecnológico que garantiza que el desarrollo y el cambio que se vive sigan avanzando con paso firme por todo el estado.