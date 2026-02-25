ANUNCIA GOBERNADOR LAS PLACAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL DE FUTBOL 2026

• Las placas conmemorativas tendrán un costo único de recuperación de 500 pesos.

A partir del jueves 26 de febrero, las placas conmemorativas del mundial de futbol estarán disponibles en todas las oficinas recaudadoras de las cuatro zonas del Estado. Lo anterior lo informó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, a través de sus redes sociales.

Así mismo, la Titular de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, Ariana García Vidal, informó a la ciudadanía los requisitos para obtener las placas conmemorativas, un distintivo especial disponible para las y los contribuyentes que se encuentren al corriente en sus obligaciones vehiculares.

Las placas conmemorativas tendrán un costo único de recuperación de 500 pesos, pago que permitirá a las y los propietarios de vehículos contar con este diseño especial alusivo al evento deportivo internacional.

Para acceder a las placas conmemorativas es necesario estar al corriente en los pagos de Control Vehicular en San Luis Potosí y haber realizado previamente el canje o reposición de placas.

Las y los interesados deberán presentar su Identificación oficial vigente (INE), tarjeta de circulación vigente y las placas metálicas actuales. Con lo que obtendrán las placas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 y la tarjeta de circulación actualizada.