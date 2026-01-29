ALIANZA PVEM, MORENA Y PT FORTALECE GOBERNABILIDAD Y DIÁLOGO POLÍTICO EN EL ESTADO

• Con esta sólida alianza nacional, se consolida un proyecto político de cara al proceso electoral del 2027.

En el contexto de las alianzas políticas que consolidaron a nivel nacional, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez reconoció la altura política, madurez y sensibilidad de las dirigencias del Partido Verde Ecologista de México, Morena y Partido del Trabajo, al lograr una unidad anticipada de cara al próximo proceso electoral.

Destacó que esta coalición representa una garantía de triunfo porque es una alianza sólida con amplia presencia territorial, bases organizadas y un respaldo social significativo; por lo que toca al Estado, dijo, ahora nos corresponde fortalecer el diálogo y la gobernabilidad en mesas de diálogo permanentes para determinar decisiones relevantes y alcanzar la continuidad del proyecto político.

Asimismo, Torres Sánchez reiteró la importancia de la comunicación constante desde la Secretaría General de Gobierno no solo con los partidos que integran la coalición sino con todas las fuerzas políticas, como un elemento clave para garantizar gobernabilidad, estabilidad y paz social, especialmente en la antesala de un proceso electoral.