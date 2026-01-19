ALIANZA ESTRATÉGICA FORTALECE A LOS NEGOCIOS POTOSINOS

• La coordinación entre dependencias estatales consolida una estrategia de vinculación que busca elevar la competitividad de las empresas.

El cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí se refleja en acciones concretas para fortalecer el desarrollo económico y abrir más oportunidades a las y los emprendedores. Con esta visión, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), consolidando una sinergia que impulsa el crecimiento productivo y avanza sin límites hacia un entorno más competitivo, como lo ha promovido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Durante el encuentro participaron responsables de las áreas de Comercio y de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con quienes se trabaja en una estrategia integral de vinculación que facilite a los negocios potosinos el acceso a programas de apoyo, capacitación y redes de comercialización, generando condiciones reales para fortalecer su operación en cada región del Estado.

Este esfuerzo se suma al impulso permanente al emprendimiento que distingue a la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. En lo que va de su gestión, el Sifide ha destinado más de 4 mil 700 millones de pesos al financiamiento de emprendimientos potosinos, fortaleciendo a las Mipymes y dinamizando la economía local en beneficio de San Luis Potosí.