9.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

ALIANZA ESTRATÉGICA FORTALECE A LOS NEGOCIOS POTOSINOS

By Redacción
105
spot_img
lunes, enero 19, 2026

• La coordinación entre dependencias estatales consolida una estrategia de vinculación que busca elevar la competitividad de las empresas.

El cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí se refleja en acciones concretas para fortalecer el desarrollo económico y abrir más oportunidades a las y los emprendedores. Con esta visión, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), consolidando una sinergia que impulsa el crecimiento productivo y avanza sin límites hacia un entorno más competitivo, como lo ha promovido el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Durante el encuentro participaron responsables de las áreas de Comercio y de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con quienes se trabaja en una estrategia integral de vinculación que facilite a los negocios potosinos el acceso a programas de apoyo, capacitación y redes de comercialización, generando condiciones reales para fortalecer su operación en cada región del Estado.
Este esfuerzo se suma al impulso permanente al emprendimiento que distingue a la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. En lo que va de su gestión, el Sifide ha destinado más de 4 mil 700 millones de pesos al financiamiento de emprendimientos potosinos, fortaleciendo a las Mipymes y dinamizando la economía local en beneficio de San Luis Potosí.

Artículo anterior
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PARTICIPA EN INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE RESCATE DE LÍMITES TERRITORIALES
Artículo siguiente
FORTALECEN LAZOS ECONÓMICOS ENTRE SAN LUIS POTOSÍ Y CANADÁ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.