Alcalde electo de Santa María del Río, le entra a labores de sanitización contra Covid-19

Emmanuel Govea, alcalde electo de Santa María del Río, puso el ejemplo y se montó la fumigadora para coadyuvar en las labores de regreso a clases y así evitar cualquier tipo de riesgo para la comunidad escolar.

Las imágenes las compartió en sus redes sociales acompañadas del siguiente mensaje:

“Los tres años de mi gobierno vamos a implementar campañas intensas de fumigación para blindar escuelas contra la proliferación de mosquitos y enfermedades”. Al igual, busca participar en el combate al Coronavirus.

“Hoy fui a la Escuela Primaria Alberto Carrera Torres de la comunidad del Toro, a echarles la mano para fumigar, no me gusta esperar hasta el día primero de octubre, desde ahorita buscamos la manera de apoyar, estas acciones no deben esperar”.

