Alcalde de Santo Domingo denuncia “nómina fantasma” pagada por la pasada administración municipal.

• Filiberto Rodríguez entrega documentos ante el IFSE que comprueban pagos a más de 120 trabajadores que nadie conocía.

• La organización Antorcha Campesina lideraba la pasada administración que se destacó por el saqueo que dejaron en el municipio.

El presidente municipal de Santo Domingo, Filiberto Rodríguez Alvarado, informó que derivado de las investigaciones que realiza la Contraloría Interna y el Órgano Interno de Control con relación a los procedimientos de responsabilidades administrativas, se encontró una nómina en la que más de 120 personas recibían un salario pagado por el municipio bajo la figura de trabajadores eventuales.

En este sentido, Rodríguez Alvarado, precisó que esta irregularidad es considerada un desvío de recursos e incluso una evasión de impuestos a nivel Federal. “Estas personas, no sabemos ni quienes son, están los expedientes de las personas que supuestamente trabajaban, pero, no eran ni siquiera del municipio y no desempeñaban cargos públicos, eran nóminas fantasma” señaló el alcalde.

Agregó que es una obligación y un compromiso con los ciudadanos de Santo Domingo el denunciar formalmente esta y la serie de irregularidades cometidas por la pasada administración que se encuentran con el paso de los días, por lo que acudió al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) a presentar un expediente con más de dos mil hojas para respaldar este tema en particular.

Filiberto Rodríguez, alcalde del Partido Verde Ecologista de México, recordó que durante doce años el municipio estuvo en manos de administraciones lideradas por la organización Antorcha Campesina que se destacó por los constantes saqueos a las arcas municipales, organización que es la principal sospechosa de recibir los recursos de esta “nómina fantasma” que quedó evidenciada.

El edil aseguró que buscarán que se apliquen las sanciones correspondientes a quien o quienes resulten responsables de este grave delito, sin embargo, consideró que lo más importante es la reparación del daño. “Al final del día de nada sirve que metan a alguien a la cárcel es mejor que regresen lo que se robaron”.

Culminó al señalar que una de las principales necesidades y solicitudes de la población en Santo Domingo es la creación de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), tema que se podría solventar con los recursos a recuperar por el caso de la “nómina fantasma”, incluso se puede resarcir el daño con un inmueble que tiene la organización Antorcha Campesina en este municipio del Altiplano potosino que cumple con todas las características para ser sede de la anhelada UBR, comentó Rodríguez Alvarado.