AGOSTO JUVENIL CON DEPORTE, CULTURA Y SANA CONVIVENCIA

• El Gobierno del Estado y los municipios de Soledad y Villa de Pozos prepararon una amplia agenda de actividades para conmemorar el Día Mundial de la Juventud.

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), con el respaldo sin límites del Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, invita a las y los jóvenes a participar en una serie de actividades gratuitas durante agosto, promoviendo el deporte, la cultura y la sana convivencia en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

En Soledad, el 17 de agosto inicia con la Carrera Atlética tres kilómetros a las 8:00 horas desde la plaza principal, seguida del Solefest 2.0 a las 17 horas, con danza, rap, hip hop y espacios de libre expresión. La entrada es libre e incluye medallas y sorpresas.

Villa de Pozos arrancó su agenda el 12 de agosto en el Circuito de la Libertad con talleres, servicios gratuitos y espacios para el talento joven. El 18 de agosto se pinta un mural conmemorativo en Prados Segunda Sección por el Día Mundial de la Juventud.

La celebración continúa el 25 de agosto con la Mega Rodada “Ponte el Casco” y culmina el 28 con un concierto de Azuki, concurso de skate, rap con premio de 10 mil pesos, feria del empleo y más.