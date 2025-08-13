29.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

AGOSTO JUVENIL CON DEPORTE, CULTURA Y SANA CONVIVENCIA

By Redacción
89
spot_img
miércoles, agosto 13, 2025

• El Gobierno del Estado y los municipios de Soledad y Villa de Pozos prepararon una amplia agenda de actividades para conmemorar el Día Mundial de la Juventud.

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), con el respaldo sin límites del Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, invita a las y los jóvenes a participar en una serie de actividades gratuitas durante agosto, promoviendo el deporte, la cultura y la sana convivencia en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
En Soledad, el 17 de agosto inicia con la Carrera Atlética tres kilómetros a las 8:00 horas desde la plaza principal, seguida del Solefest 2.0 a las 17 horas, con danza, rap, hip hop y espacios de libre expresión. La entrada es libre e incluye medallas y sorpresas.
Villa de Pozos arrancó su agenda el 12 de agosto en el Circuito de la Libertad con talleres, servicios gratuitos y espacios para el talento joven. El 18 de agosto se pinta un mural conmemorativo en Prados Segunda Sección por el Día Mundial de la Juventud.
La celebración continúa el 25 de agosto con la Mega Rodada “Ponte el Casco” y culmina el 28 con un concierto de Azuki, concurso de skate, rap con premio de 10 mil pesos, feria del empleo y más.

Artículo anterior
BRONCO CABALGA SIN LÍMITES EN LA FENAPO 2025
Artículo siguiente
Mejoran imagen urbana con mantenimiento y seguridad vial
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.