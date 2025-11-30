AGENDA NAVIDEÑA IMPULSA LA CULTURA EN TODO EL ESTADO

* San Luis Potosí vivirá una temporada decembrina llena de música, arte y tradición, con una amplia cartelera para fortalecer la convivencia familiar.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, anuncia una amplia agenda cultural decembrina que reunirá espectáculos, música y actividades recreativas en plazas públicas, recintos culturales y espacios emblemáticos, fortaleciendo el espíritu navideño y confirmando el impulso sin límites a la convivencia y la paz social. Del 1 de diciembre al 6 de enero, las y los potosinos y visitantes podrá disfrutar propuestas para todas las edades como parte de la Navidad Verde.

Las celebraciones inician con la inauguración de la Aldea Mágica de Santa Claus, del 1 al 7 de diciembre a las 20:00 horas, además del tradicional encendido del árbol navideño el 1 de diciembre a las 19:30 horas en Plaza de Fundadores, donde también estará disponible la pista de hielo. De igual forma, del 1 al 10 de diciembre se presentará la Pastorela Navideña de la Compañía de Teatro Galindo en el Teatro de La Paz, además de recorridos de Los Carolers, funciones sobre hielo y conciertos de la Orquesta y Banda Sinfónica del Estado.

Del 11 al 31 de diciembre, la cartelera se ampliará con cuentacuentos, recitales, presentaciones de jazz, monólogos, pastorelas y actuaciones de destacados tenores en espacios como la Basílica de Guadalupe, la Catedral Metropolitana y templos del Centro Histórico. La programación completa puede consultarse en el siguiente enlace https://qrco.de/bgUWTg y en las redes sociales del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Cultura (Secult).