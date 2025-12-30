10.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

ACCIONES DE VIGILANCIA DERIVAN UN ESTADO CON MAYOR PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PARA LAS Y LOS POTOSINOS

By Redacción
84
martes, diciembre 30, 2025

Como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia realizados por agentes de La Guardia Civil Estatal, con el objetivo de inhibir hechos constitutivos de delito y fortalecer el combate al narcomenudeo, se logró la detención de cuatro personas del sexo masculino por su presunta participación en delitos contra la salud.

Los detenidos fueron identificados como: Héctor “N”, de 41 años, Sergio “N”, de 33 años, Antelmo”N”, de 28 años y Humberto “N” de 54 años. Durante la intervención, los agentes estatales aseguraron 20 bolsas con sustancia conocida como “cristal”, asimismo, 40 bolsas de plástico vacías, las cuales presuntamente estaban destinadas a la dosificación de diversos estupefacientes.

De acuerdo con la información recabada, los detenidos se identifican como presuntos vendedores de sustancias ilícitas independientes, por lo cual los masculinos  asegurados, así como la droga y los objetos decomisados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La  Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado,  refrenda su compromiso de continuar trabajando por la seguridad y el bienestar de las y los potosinos.

Artículo anterior
ESTADO GESTIONA APOYOS FEDERALES A TRABAJADORES DE SALUD
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.