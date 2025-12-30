ACCIONES DE VIGILANCIA DERIVAN UN ESTADO CON MAYOR PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PARA LAS Y LOS POTOSINOS

Como resultado de los recorridos de seguridad y vigilancia realizados por agentes de La Guardia Civil Estatal, con el objetivo de inhibir hechos constitutivos de delito y fortalecer el combate al narcomenudeo, se logró la detención de cuatro personas del sexo masculino por su presunta participación en delitos contra la salud.

Los detenidos fueron identificados como: Héctor “N”, de 41 años, Sergio “N”, de 33 años, Antelmo”N”, de 28 años y Humberto “N” de 54 años. Durante la intervención, los agentes estatales aseguraron 20 bolsas con sustancia conocida como “cristal”, asimismo, 40 bolsas de plástico vacías, las cuales presuntamente estaban destinadas a la dosificación de diversos estupefacientes.

De acuerdo con la información recabada, los detenidos se identifican como presuntos vendedores de sustancias ilícitas independientes, por lo cual los masculinos asegurados, así como la droga y los objetos decomisados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda su compromiso de continuar trabajando por la seguridad y el bienestar de las y los potosinos.