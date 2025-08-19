Acceden más de 130 mil estudiantes al seguro facultativo en IMSS San Luis Potosí

Estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado acceden a atención médica gratuita.

Se otorgan servicios médicos, hospitalarios y medicamentos sin costo a través del Seguro Facultativo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí informa que actualmente más de 130 mil estudiantes de instituciones públicas de los niveles medio superior, superior y posgrado cuentan con Seguro Facultativo, un esquema de aseguramiento médico gratuito.

Este esquema ofrece acceso a servicios médicos, provisión de medicamentos, atención hospitalaria y obstétrica, sin costo alguno.

El Seguro Facultativo protege a las y los estudiantes de instituciones públicas de bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado en el estado.

El jefe de los Servicios de Afiliación y Cobranza del IMSS en la entidad, Juan Carlos Zarazúa Ortega, puntualizó que estas prestaciones se otorgan únicamente al estudiante asegurado.

El procedimiento de inscripción lo realizan las instituciones educativas a través de sus áreas de servicios escolares o equivalentes, y tiene validez durante el ciclo escolar.

En caso de que el trámite se efectúe de manera presencial, para obtener el Número de Seguridad Social (NSS), las y los estudiantes deberán acudir a las Subdelegaciones Administrativas: Ciudad Valles, Boulevard México Laredo No. 934, colonia Altavista; en Matehuala, Calle Matamoros No. 300; en la capital potosina, Subdelegación Oriente, Av. Universidad No. 1200, colonia Francisco I. Madero, y Subdelegación Poniente, Av. Venustiano Carranza No. 1080, colonia Tequisquiapan.

Para el trámite se debe presentar:

CURP

Identificación oficial

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio vigente

También se puede realizar en línea a través de www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 o en la aplicación móvil IMSS Digital, en la sección de trámites y servicios. Para ello se requiere CURP, comprobante de domicilio y un correo electrónico. Una vez obtenido el NSS, deberá proporcionarse a la institución educativa para el registro correspondiente.

Concluido el registro, es importante que las y los estudiantes acudan a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente para obtener la Cartilla Nacional de Salud, documento fundamental para recibir y dar seguimiento a los servicios institucionales.

Zarazúa Ortega señaló que el estudiante puede causar baja a solicitud propia, por suspensión temporal o definitiva, por término de ciclo escolar o al egresar de la institución.

El Instituto Mexicano del Seguro Social invitó a las y los estudiantes a aprovechar los beneficios que ofrece el Seguro Facultativo como una opción de protección en salud y respaldo para su futuro.