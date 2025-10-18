“A LA POTOSINA” LLEGA A JAPÓN CON SABOR ARTESANAL

* El Gobierno de San Luis Potosí impulsa sin límites la exportación de productos locales con identidad y calidad artesanal.

La empresa A la Potosina, originaria de San Juan de Coyotillos, Ahualulco, captó el interés del mercado japonés con sus salsas artesanales. Detectada durante una feria en Tokio por la Oficina de Enlace de San Luis Potosí, la marca destaca por su autenticidad y calidad.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) brindará apoyo sin límites y acompañamiento a su fundadora, Karen Berbera, para facilitar el proceso de exportación. El Gobierno del Estado gestionará trámites, alianzas y asegurará el uso de ingredientes locales.

El respaldo institucional busca que la producción y exportación se consoliden desde territorio potosino. La empresaria compartió que sus recetas, nacidas en la cocina de su abuela, han logrado gran aceptación en Japón por su sabor tradicional y elaboración artesanal.