A Gallardo no le perdonan que no tenga pedigrí: Leonel Serrato

+ EL DOCTOR NAVA NO TIENE HEREDEROS, SOLO “ABAJO-FIRMANTES” DE PURA POSE Y PURO CAFECITO”: LEONEL SERRATO

+ EL NAVISMO TERMINÓ CON EL DOCTOR Y HOY ES UN REFERENTE MORAL QUE PERMEA TODOS LOS PARTIDOS

Al hablar sobre los “nostálgicos” que buscan revivir lo que fuera el Frente Cívico Potosino, el ex candidato a la alcaldía de la capital Leonel Serrato señaló: “A Ricardo Gallardo lo que no le perdona este grupo de fifís es que no tenga pedigrí”.

Por otro lado, consideró fenecido ya tal organismo frente-civiquista, así como las motivaciones que le dieron origen: “El navismo de alta influencia popular terminó cuando el doctor Nava murió, y esto que estamos viendo solo es un estertor lastimero”.

Y enseguida, el también notario público aclaró: “ningún grupo, ni aun por linaje o por apellido puede decir que encarna al navismo”.

Así, puso de ejemplo el recién efectuado proceso electoral: “Ya vimos que en la pasada elección el apellido no hizo diferencia alguna. Todo lo contrario, se le exige más a alguien que se apellida Nava, pero ellos no lo ven así”.

Aseguró que quienes hoy hablan a su nombre y quieren seguir regenteando tal apellido “son de pura pose y de puro cafecito y desplegados”. Remarcó que su expresión electoral quedó reducida a un 12% de la votación.

Por ello, consideró ridículo que tal grupo se quiera asumir como conciencia de los potosinos.

Seguidor de don Salvador Nava Martínez casi desde niño, y luego ya adolescente compañero de lucha del mismo líder legendario, Serrato explicó que el doctor Nava no tuvo herederos.

Y no tuvo herederos, porque: “no era un movimiento que se centrara en las personas, sino en el proyecto que traía el doctor: un proyecto para dignificar a la ciudadanía y para empoderarla”.

Rememoró que, cuando Nava Martínez fallece en 1992, quedaron visibles muchas cabezas, “pero ninguna de ellas tiene el empuje o la fuerza para retomar el liderazgo”.

Así, observó que esos personajes solo han terminado como simples abajo-firmantes del desplegado, como Eduardo Martínez Benavente, Pablo Aldrete, Rafael Puente, César Morelos Zaragoza, Guillermo Pizzuto, Rodolfo Martínez Lavín.

Tales personas, aseguró: “Son la versión potosina de los intelectuales orgánicos de los que habla Andrés Manuel López Obrador: puro cafecito, pura pluma, pura pose, o puro desplegado, pero ningún proyecto de reivindicación social”.

“Es decir —remató— los grandes problemas de la sociedad no los puede abordar este grupo, porque no tienen propuesta; recordemos que la cabeza visible, dicho por ellos mismos, es Xavier Nava Palacios, quien andaba pateando las puertas de Palacio Nacional y luego fue candidato de MORENA”.

