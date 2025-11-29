22 MIL PAISANAS Y PAISANOS LLEGARÁN A SAN LUIS POR FIESTAS DECEMBRINAS

* Se desplegó un operativo de vigilancia encabezado por el estado en coordinación con dependencias federales y municipales.

El Gobierno del Estado se prepara para recibir a más de 22 mil paisanas y paisanos potosinos que arribarán durante la temporada decembrina a más de 25 municipios de la entidad. Ante su llegada, prevista a partir de los primeros días de diciembre por vía aérea y terrestre, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó brindar atención sin límites durante el operativo “Héroes Paisanos”, que arrancó este viernes.

El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, informó que a través de este operativo que está coordinado entre los distintos niveles de Gobierno se brindará información, orientación y asistencia a las y los connacionales respecto a sus derechos y obligaciones, así como apoyo ante cualquier situación relacionada con abuso o maltrato por parte de alguna autoridad o particular.

Hernández Segura, puntualizó que municipios como Rioverde, Salinas, Matehuala, Tamazunchale, Cerritos, Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez, Santa María del Río y la capital potosina, entre otros, ya se preparan para recibir a las familias migrantes.