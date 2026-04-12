GOBIERNO ESTATAL IMPULSA EMPLEO JUVENIL CON OPORTUNIDADES REALES

* Empresas se vinculan directamente con jóvenes potosinos a través de jornadas permanentes de reclutamiento.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de abrir más oportunidades para las nuevas generaciones, el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) promueven el programa Empleo Joven Sin Límites, que acerca a las y los jóvenes con empresas que requieren talento.

De lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas, compañías de distintos sectores acuden a las instalaciones del Instituto para realizar entrevistas y procesos de selección en el momento, lo que permite a las y los participantes acceder de manera directa a vacantes formales. Esta dinámica facilita el contacto inmediato con las y los empleadores, y amplía las posibilidades de inserción laboral, reflejando el cambio que se vive y se siente en el impulso a la juventud.

Para conocer las vacantes disponibles y las empresas participantes, las y los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales, donde se actualiza la información de manera constante para acercar más oportunidades a quienes buscan iniciar o fortalecer su trayectoria laboral.