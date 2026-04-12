spot_img
ESTADO

GOBIERNO ESTATAL IMPULSA EMPLEO JUVENIL CON OPORTUNIDADES REALES

By Redacción
107
spot_img
domingo, abril 12, 2026

* Empresas se vinculan directamente con jóvenes potosinos a través de jornadas permanentes de reclutamiento.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de abrir más oportunidades para las nuevas generaciones, el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) promueven el programa Empleo Joven Sin Límites, que acerca a las y los jóvenes con empresas que requieren talento.
De lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas, compañías de distintos sectores acuden a las instalaciones del Instituto para realizar entrevistas y procesos de selección en el momento, lo que permite a las y los participantes acceder de manera directa a vacantes formales. Esta dinámica facilita el contacto inmediato con las y los empleadores, y amplía las posibilidades de inserción laboral, reflejando el cambio que se vive y se siente en el impulso a la juventud.
Para conocer las vacantes disponibles y las empresas participantes, las y los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales, donde se actualiza la información de manera constante para acercar más oportunidades a quienes buscan iniciar o fortalecer su trayectoria laboral.

Artículo anterior
SOLEDAD ABRE SUS PUERTAS A ASILO Y BRINDA UN DÍA DE ALEGRIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
Artículo siguiente
Rusia y Ucrania se acusan de violar la tregua pascual casi 2 mil 500 veces
spot_img
spot_img
spot_img