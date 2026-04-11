SAN LUIS GARANTIZA REGRESO A CLASES SEGURO ESTE LUNES

* Más de 646 mil estudiantes y cerca de 49 mil docentes regresan a clases con condiciones seguras y ordenadas.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para garantizar una educación de calidad en entornos seguros, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) coordinan el regreso a clases este lunes 13 de abril, tras el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. En total, más de 545 mil estudiantes y cerca de 40 mil docentes de educación básica retornarán a más de 8 mil planteles, mientras que el Sistema registrará el regreso de más de 101 mil estudiantes de niveles básico, medio terminal, medio superior y superior, así como más de 9 mil docentes y personal administrativo en 815 planteles.

Estas acciones acompañan el cambio que se vive y se siente con un regreso seguro, ordenado y sin incidencias, resultado del trabajo coordinado para prevenir robos y daños en los planteles. Por instrucción del Mandatario Estatal, se implementó un operativo integral en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de recorridos de supervisión y revisión para asegurar condiciones óptimas en las escuelas.

El titular de la Secretaría, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que estas acciones consolidan espacios favorables para el aprendizaje, mientras que el director general del Sistema, Martín Rodríguez Ramírez, reiteró el compromiso con la estrategia educativa Estatal orientada a brindar oportunidades sin límites, reconociendo que la educación es la principal herramienta para construir un mejor futuro.