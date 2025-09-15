“Ya no hay ‘Canelos’, ahora soy la cara del boxeo”: Terence Crawford se engalla tras vencer a Saúl Álvarez

Terence Crawford se autoproclamó como “la nueva cara del boxeo” luego de vencer el sábado pasado en Las Vegas por decisión unánime a Saúl Álvarez y destronarlo de sus cuatro cetros de campeón del mundo de peso supermediano.

Si bien el estadounidense se mostró respetuoso y hasta se declaró “admirador” del tapatío, en entrevista posterior al combate aseguró que ya no se tiene que hablar del ‘Canelo’ cuando se haga referencia al pugilista del momento.

“Ya no hay ‘Canelos’. Ahora soy la cara del boxeo. Soy el mejor boxeador del mundo libra por libra”, sentenció.

Terence Crawford says he’s the face of boxing after his win over Canelo 👀 “There’s no more Canelo’s. I’m the face of boxing now. I’m the best pound-for-pound fighter in the world.” #CaneloCrawfordpic.twitter.com/0xNtQTTvAG — Championship Rounds (@ChampRDS) September 14, 2025

Cabe destacar que el propio Saúl Álvarez reconoció la calidad del oponente que le propinó la tercera derrota en su carrera y dejó abierta la puerta a una revancha.

“Todo el crédito para él, es un gran peleador, se mueve mucho, tiene todo. Me preparé, intenté de todas las maneras pero también hay que aceptar cuando se pierde”.

Con información de Latinus