“Ya no hay ‘Canelos’, ahora soy la cara del boxeo”: Terence Crawford se engalla tras vencer a Saúl Álvarez

Crawford conectó al ‘Canelo’.Créditos: EFE
lunes, septiembre 15, 2025

El estadounidense aseguró que es el mejor del mundo libra por libra luego de despojar al mexicano de sus títulos de campeón.

Terence Crawford se autoproclamó como “la nueva cara del boxeo” luego de vencer el sábado pasado en Las Vegas por decisión unánime a Saúl Álvarez y destronarlo de sus cuatro cetros de campeón del mundo de peso supermediano.

Si bien el estadounidense se mostró respetuoso y hasta se declaró “admirador” del tapatío, en entrevista posterior al combate aseguró que ya no se tiene que hablar del ‘Canelo’ cuando se haga referencia al pugilista del momento.

Ya no hay ‘Canelos’. Ahora soy la cara del boxeo. Soy el mejor boxeador del mundo libra por libra”, sentenció.

Cabe destacar que el propio Saúl Álvarez reconoció la calidad del oponente que le propinó la tercera derrota en su carrera y dejó abierta la puerta a una revancha.

“Todo el crédito para él, es un gran peleador, se mueve mucho, tiene todo. Me preparé, intenté de todas las maneras pero también hay que aceptar cuando se pierde”.

Con información de Latinus

