Valió la pena: Manchester City vence al Nottingham Forest tras advertencia de Guardiola de no comer demasiado en la cena de Navidad

El Manchester City logró un valioso triunfo 1-2 frente al Nottingham Forest en la jornada 18 de la Premier League, dos días después de Navidad y tras una advertencia del técnico Pep Guardiola, quien dijo que vigilaría el peso de sus jugadores para que no se excedieran en la cena de Nochebuena.

Pero sí que sufrió el City, que gracias a un gol tardío de Rayan Cherki rescató el triunfo frente al Nottingham Forest para conseguir tres puntos clave en su pelea mano a mano con el Arsenal por el liderato en la Premier League.

Cherki firmó un gol decisivo en el minuto 83 y abrió la muralla del Forest con una asistencia fantástica a Tijani Reijnders.

Se alarga a cinco victorias la racha del Manchester City en la Premier League, la mejor de toda la temporada. Y lo hizo en un escenario complicado, frente a un equipo rocoso con la firma de su entrenador, Sean Dyche.

Guardiola no empleó ninguna fórmula especial para contrarrestar el incómodo estilo de sus rivales. Alineó exactamente a los mismos jugadores que ganaron la pasada jornada al West Ham (3-0), pero hasta el inicio de la segunda parte no consiguieron romper al Nottingham Forest. Le costó todo un mundo.

El City necesitaba pisar el acelerador y encontrar huecos en el muro del Nottingham Forest. Y lo consiguió muy pronto, a los dos minutos de la reanudación, cuando Cherki rompió líneas con un estupendo pase hacia Tijani Reijnders, que apareció desde atrás para batir a John Victor en un mano a mano.

Exactamente seis minutos después del tanto de Reijnders, el Nottingham Forest empató con un contragolpe. Lo inició Morgan Gibbs-White y lo culminó Omari Hutchinson.

Cherki resolvió el duelo a siete minutos del final al marcar el gol que dio los tres puntos a su equipo. Lo consiguió en un tiro de esquina que lanzó al segundo palo Foden, que prolongó Josko Gvuardiol de cabeza hacia atrás y que remató a bote pronto el francés con un derechazo inapelable.

Con información de Latin Us