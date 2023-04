Una junta deniega la libertad condicional al atleta Oscar Pistorius

Una junta denegó este viernes la libertad condicional al atleta Oscar Pistorius, condenado por asesinar en 2013 a su novia, la modelo Reeva Steenkamp, según informó el Departamento de Servicios Penitenciarios(DCS) de Sudáfrica.

La junta de libertad condicional, que incluye representantes del servicio penitenciario, la policía y civiles, adoptó la decisión en una audiencia celebrada a puerta cerrada en el Centro Correccional Kgosi Mampuru II en Pretoria.

De acuerdo con un comunicado del DCS, el motivo de la decisión es que “el recluso no completó el periodo de detención mínimo según la sentencia de la Corte Suprema de Apelación (de acuerdo con la aclaración proporcionada el 28 de marzo de 2023)”.

La junta marcó agosto de 2024 como fecha para la celebración de otro proceso de deliberación sobre la demanda de Pistorius, detalló el documento.

Durante la audiencia de este viernes, la madre de la víctima, June Steenkamp, presentó declaraciones escritas y orales.

Antes de acceder a la sesión, la madre se declaró “muy nerviosa” y adelantó que le iba a resultar “muy duro estar en la misma sala” con Pistorius.

Preguntada por los periodistas si rechazaba la libertad condicional del atleta, June Steenkamp respondió: “Sí, no me creo su historia”.

“Es una experiencia muy traumática (para los padres). Como pueden imaginar, es doloroso. Tener que volver a ver a Oscar Pistorius esta mañana”, afirmó la abogada de la familia, Tania Koen, a los periodistas antes del inicio de la audiencia.

Es el asesino de su hija. No creo que deba ser puesto en libertad. Siento que no ha mostrado remordimiento. No está rehabilitado porque, si lo estuviera, habría confesado y contado la verdadera historia de lo que pasó aquella noche”, subrayó la abogada.