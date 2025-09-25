Un show de ’10’: Messi marca doblete, da una asistencia y se da el lujo de cederle un penalti a Luis Suárez en goleada del Inter Miami

Lionel Messi cumplió este día con un show de ’10’, pues marcó otro doblete, además de dar una asistencia y cederle un penalti a su eterno socio Luis Suárez. El Inter Miami goleó 0-4 al New York City FC y subió al quinto lugar general en la MLS.

El argentino destapó su magia en Citi Field en el ocaso del primer tiempo, luego de filtrar un preciso pase raso a Baltazar Rodríguez para que este inaugurara el marcador en mano a mano ante el portero rival.

Asistencia del 10, definición exquisita de Balta. VAMOSSS 🗣️🔥 pic.twitter.com/5lxqVFr9gl — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025

Más tarde, al 74′, Leo se hizo presente en el marcador tras recibir un servicio al espacio de Busquets, ganarle la posición a un defensor y definir ante la salida del guardameta Freese.

GOOOL! Definí como quieras Leoooo 😮‍💨🌟 pic.twitter.com/q5A4QfXz5J — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025

Al 83′, el campeón del mundo se dio el lujo de otorgarle una pena máxima a Suárez, quien no perdonó en su reaparición con el equipo tras una suspensión de tres juegos.

LUCHO SUÁREZ NO FALLA 💥 pic.twitter.com/h4iE34sKRy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025

Finalmente, al 86′, Messi sentenció su performance con un amague en el área y un derechazo cruzado para detonar las redes.

Messi dio otra muestra de su calidad y no podía ser diferente: fue elegido como el mejor jugador del partido.