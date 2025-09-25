16.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

Un show de ’10’: Messi marca doblete, da una asistencia y se da el lujo de cederle un penalti a Luis Suárez en goleada del Inter Miami

By Agencias
127
Leo, en su segunda celebración.Créditos: @InterMiamiCF
spot_img
jueves, septiembre 25, 2025

El argentio volvió a maravillar en la MLS; las Garzas se impusieron 0-4 al New York City y subieron al quinto lugar general.

Lionel Messi cumplió este día con un show de ’10’, pues marcó otro doblete, además de dar una asistencia y cederle un penalti a su eterno socio Luis Suárez. El Inter Miami goleó 0-4 al New York City FC y subió  al quinto lugar general en la MLS.

El argentino destapó su magia en Citi Field en el ocaso del primer tiempo, luego de filtrar un preciso pase raso a Baltazar Rodríguez para que este inaugurara el marcador en mano a mano ante el portero rival.

Más tarde, al 74′, Leo se hizo presente en el marcador tras recibir un servicio al espacio de Busquets, ganarle la posición a un defensor y definir ante la salida del guardameta Freese.

Al 83′, el campeón del mundo se dio el lujo de otorgarle una pena máxima a Suárez, quien no perdonó en su reaparición con el equipo tras una suspensión de tres juegos.

Finalmente, al 86′, Messi sentenció su performance con un amague en el área y un derechazo cruzado para detonar las redes.

Messi dio otra muestra de su calidad y no podía ser diferente: fue elegido como el mejor jugador del partido.

Image
 Con información de Latinus
Artículo anterior
A lo campeón: Toluca tiene endemoniada reacción y golea con un six a Rayados; Paulinho hizo un hat-trick
Artículo siguiente
Ricky Martin anuncia gira por México para marzo de 2026 en siete ciudades
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.