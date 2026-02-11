UEFA, los clubes europeos y el Real Madrid anuncian acuerdo que acaba con la Superliga

La UEFA, los Clubes Europeos (EFC) y el Real Madrid alcanzaron un acuerdo cuyos principios servirán para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, anunció el organismo del futbol europeo este miércoles11 de febrero de 2026.

“Tras meses de conversaciones llevadas a cabo en el mejor interés del futbol, la UEFA, European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid anuncian un acuerdo de principios para el bienestar del futbol de clubes en Europa, respetando el principio del mérito deportivo con énfasis en la sostenibilidad de los clubes a largo plazo y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología”, indicó en un comunicado.

El texto añade que “este acuerdo de principios servirá también para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios sean ejecutados e implementados”.

El anuncio de la UEFA se produce ante la reunión de su Comité Ejecutivo este 11 de febrero en Bruselas y el 50 Congreso Ordinario del organismo que se celebrará este jueves en la capital comunitaria y días después de la comunicación del Barcelona de su desvinculación formal del proyecto de la Superliga, el pasado 7 de febrero.

El club azulgrana fue el último en apartarse totalmente, en pleno proceso electoral, con Joan Laporta optando a la reelección, y también meses después de que este hiciera un acercamiento para volver a la Asociación Europea de Clubes (EFC) que dejó al comprometerse con la Superliga, que ya solo apoyaba el Real Madrid.

Su presidente, Florentino Pérez, defendió en la última asamblea de socios a finales de noviembre que no se iba a detener y que iba a impulsar la creación de la Superliga, “la competición del futuro”, reivindicando la libertad de los clubes de crearla y anunciando una reclamación económica a UEFA por “los daños creados”.

También la empresa promotora de la competición, A22 Sports Management, confirmó horas después el inicio de los trámites previos a la interposición de una demanda judicial por daños y perjuicios contra la UEFA, además de pedir el reconocimiento de la competición.

Ambas actuaciones ocurrieron después del último pronunciamiento judicial del caso, en octubre pasado, cuando la Audiencia Provincial de Madrid desestimó un recurso en su contra.

La Superliga llegó anteriormente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en diciembre de 2023, que dictaminó que la UEFA abusaba de su posición de monopolio en el mercado de competiciones europeas de clubes, vulnerando el Derecho de la Competencia de la UE.

En su fallo, avalado el último octubre por la Audiencia Provincial de Madrid, el TJUE exigió a la UEFA la apertura del mercado a terceros organizadores, tales como A22.

En 2025, A22 solicitó formalmente a la UEFA el reconocimiento de la Liga Unify, su propuesta para nuevas competiciones europeas, ajustada a los “requisitos establecidos por la sentencia del TJUE”, en un proceso de negociaciones de siete meses de duración (entre marzo y septiembre de 2025), en lo que la empresa entendió como “un esfuerzo por acordar una solución integral y cooperativa a los litigios en curso” con la UEFA.

El anuncio de la creación de la Superliga en abril de 2021, respaldada por los clubes ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur; los italianos Milan, Inter de Milán y Juventus; y los españoles Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, tuvo el rechazo total de la UEFA, mantenido hasta ahora, y supuso un cisma en el fútbol europeo.

Entre sus consecuencias, el italiano Andrea Agnelli, que presidía el Juventus, dejó la presidencia de la Asociación Europea de Clubes -antigua ECA y ahora denominada EFC-, que ahora ocupa el catarí Nasser Al-Khelaifi.

Numerosos aficionados de clubes ingleses protestaron en la calle contra la competición y las instituciones europeas se posicionaron en contra de un proyecto que actualmente solo defendía el Real Madrid.

Con información de EFE