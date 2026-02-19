UAE Tour 2026: ¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 3?

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) participó este miércoles 18 de febrero en la Etapa 3 del UAE Tour 2026, en donde se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la competencia.

Del Toro finalizó en la segunda posición en esta tercera jornada de la competencia, que cubrió un trayecto de 183 kilómetros desde Umm Al Quwain hasta el exigente ascenso de Jebel Mobrah.

El integrante del UAE Team Emirates lanzó un ataque en los últimos 500 metros de la subida, logrando recortar distancia frente al grupo de favoritos.

El italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) se llevó la victoria de etapa con un tiempo de 4 horas, 24 minutos y 44 segundos. El mexicano cruzó la meta apenas quince segundos después, superando en el sprint final al belga Lennert Van Eetvelt.

Gracias a este segundo lugar, Isaac del Toro dio un salto importante en la clasificación general

Nueva posición: Es el sublíder del UAE Tour 2026.

Diferencia: Se encuentra a solo 21 segundos del nuevo líder, Antonio Tiberi.

Superó a favoritos: Logró sacar una ventaja considerable sobre Remco Evenepoel, quien cayó hasta la undécima posición tras esta etapa de montaña.

Esta actuación confirma el gran inicio de temporada de Isaac, quien ya había ganado la primera etapa de este tour y ahora se mantiene firmemente en la pelea por el título general del UAE Tour 2026.

