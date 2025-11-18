22.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

Trump vuelve a amenazar con retirar sedes del Mundial 2026 en ciudades demócratas

By Agencias
71
La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem (i), y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (d), asisten a una reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump (C). EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
spot_img
martes, noviembre 18, 2025

Trump volvió a amenazar con retirar sedes del Mundial 2026 en ciudades con alcaldes demócratas si las considera inseguras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes sus amenazas de retirar a ciudades con alcaldes demócratas como sedes del Mundial 2026 si las considera inseguras.

“Si creemos que va a haber algún indicio de problemas, le pediría a Gianni (Infantino, presidente de la FIFA) que lo traslade a otra ciudad”, dijo Trump en respuestas a las preguntas de periodistas en el Despacho Oval

Trump habló de Seattle, que acaba de elegir como alcaldesa a Katie Wilson, de la rama socialista del Partido Demócrata.

“Si creemos que habrá un problema en Seattle, donde tienen a una alcaldesa muy, muy liberal, casi comunista (…) si creemos que va a haber un problema, Gianni, ¿puedo decir que moveremos (la sede)? No creo que vayan a tener este problema, pero vamos a trasladar el evento a un lugar donde sea apreciado y seguro”, añadió.

Trump vuelve a amenazar con retirar sedes del Mundial 2026 en ciudades demócratas - b833bd59d15b30705c6e26e8af67223a973c688cw-1024x683

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a una reunión con el presidente de EE.UU. Trump. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

Trump, asimismo, instó a alcaldes y gobernadores demócratas a que pidan ayuda federal para desplegar tropas en sus ciudades para garantizar la seguridad. El mandatario se refirió entonces a la criminalidad en Los Ángeles y California.

“Si hay siquiera un indicio de problema, queremos intervenir antes de que ocurra. Queremos que todo sea totalmente seguro para Gianni, la FIFA y toda la gente maravillosa que estará allí”, dijo el mandatario.

“Me encanta Los Ángeles. Si necesitan ayuda, me encantaría enviar a la Guardia Nacional, o a quien sea necesario para apoyarlos”, añadió.

Trump vuelve a amenazar con retirar sedes del Mundial 2026 en ciudades demócratas - b1353c112b74ba05750c86adc48c4a73932be573w-1024x683
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (i), y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, asisten a una reunión con el presidente de EE.UU., Trump. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

Infantino, por su lado, dijo que para la FIFA la seguridad “es la prioridad número uno”: “Debemos asegurarnos de que todos los aficionados que lleguen del extranjero o que ya estén aquí puedan vivir una celebración del deporte. Y esto solo se puede lograr con una seguridad del 100 %”.

Estados Unidos, que coorganiza el Mundial 2026 junto con México y Canadá, cuenta con once sedes, la mayoría en ciudades en manos de alcaldes demócratas, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia o Seattle.

En Seattle, por ejemplo, hay programados seis partidos, mientras que Los Ángeles acogerá otros ocho.

Con información de EFE.

Artículo anterior
Triste realidad: México cae por goleada ante Portugal y se despide del Mundial Sub 17
Artículo siguiente
Nacen las gemelas de Martha Higareda, ¿cuál es su estado de salud?
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.