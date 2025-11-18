Triste realidad: México cae por goleada ante Portugal y se despide del Mundial Sub 17

Un penalti y dos expulsiones condenaron a México a remar contra la corriente y, sin capacidad para reaccionar, terminó goleado 5-0 ante Portugal, que cortó abruptamente el sueño del Tri y lo eliminó en Octavos de Final del Mundial Sub 17 de Qatar.

Los errores condenaron a México desde los primeros minutos. El ímpetu propio de esta categoría y una mala toma de decisiones le costó al Tri quedar en desventaja rápidamente.

En su intento por frenar un avance, José Navarro se barrió dentro del área, no tocó el balón y derribó al portugués. Rafael Quintas convirtió el penalti y adelantó a Portugal en el minuto 15.

Los tricolores, que estrenaron el uniforme verde que usará la Selección Mayor en el Mundial 2026, no encontraron la manera de levantarse ante un rival superior, mejor mentalizado.

Navarro volvió a cometer una falta y recibió la tarjeta roja en el 35, dejando a México sin capacidad de reacción.

GOLEADA

En el arranque del segundo tiempo, sin muchas armas para intentar el empate, México fue víctima de la ansiedad y Portugal aprovechó para meter el 2-0 tras una jugada individual de Anísio Cabral en el 48.

Fue así como el Tri perdió la concentración, la paciencia y dejó de competir ante un rival evidentemente superior. Portugal redondeó la goleada con los tantos de Zeega en el 81, Miguel Figueiredo en el 83 y Joan Pereira en el 85.

Todavía el portero Santiago López, héroe ante Argentina, se fue expulsado para una triste despedida de México, que solamente dio una gran sorpresa al eliminar a Argentina, pero se queda fuera en Octavos del Mundial Sub 17, con una buena generación de futbolistas para el futuro.

Con información de Latinus