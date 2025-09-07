¡‘Torito’ imparable! El mexicano Isaac del Toro conquista el GP Industria & Artigianato en Italia y llega a su décima victoria de la temporada

El cliclista mexicano Isaac del Toro conquistó este domingo el GP Industria & Artigianato, una carrera italiana de un día que reunió a figuras como Christian Scaroni, Marc Hirschi y Richard Carapaz.

A 12 kilómetros de que terminara el recorrido, el originario de Ensenada, Baja California, dio alcance a los punteros Christian Scaroni y Davide Piganzoli, y en la rampa de subida hacia el final, Del Toro tuvo las piernas más fuertes a 300 metros de la meta y levantó los brazos al llevarse la victoria.

Es el décimo triunfo de la temporada para el pedalista azteca que ha tenido un 2025 soñado. Además, se convirtió en el primer competidor latinoamericano que gana esta carrera.

🚴🏼🇦🇪🏆🟰 UAE acaba de igualar su récord de victorias. Ya son 8️⃣1️⃣ Isaac del Toro se impone en el #GPLarciano y sitúa al equipo emiratí a solo cuatro triunfos de la plusmarca absoluta, Columbia 2009, con 85 📺 Lo viviste en @StreamMaxES, #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/MSZAzX9wAI — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 7, 2025

Coninformación de Latinus