¡‘Torito’ imparable! El mexicano Isaac del Toro conquista el GP Industria & Artigianato en Italia y llega a su décima victoria de la temporada

By Agencias
Isaac del Toro.Créditos: EFE
domingo, septiembre 7, 2025

El ciclista mexicano tuvo un cierre espectacular al darle alcance a los líderes y superarlos en los últimos metros.

El cliclista mexicano Isaac del Toro conquistó este domingo el GP Industria & Artigianato, una carrera italiana de un día que reunió a figuras como Christian Scaroni, Marc Hirschi y Richard Carapaz.

A 12 kilómetros de que terminara el recorrido, el originario de Ensenada, Baja California, dio alcance a los punteros Christian Scaroni y Davide Piganzoli, y en la rampa de subida hacia el final, Del Toro tuvo las piernas más fuertes a 300 metros de la meta y levantó los brazos al llevarse la victoria.

Es el décimo triunfo de la temporada para el pedalista azteca que ha tenido un 2025 soñado. Además, se convirtió en el primer competidor latinoamericano que gana esta carrera.

