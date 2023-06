Tom Brady niega tener la intención de salir del retiro y volver a jugar en la NFL

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, negó que exista la posibilidad de que regrese con algún equipo para jugar la temporada 2023.

“Estoy seguro de que no volveré a jugar. He tratado de dejar eso en claro y odio seguir profesando eso porque ya se lo he dicho a la gente muchas veces”, subrayó Brady, quien anunció su retiro del fútbol americano en febrero pasado.

La semana pasada se especuló sobre un posible regreso del ganador de siete anillos de Super Bowl para ser el mariscal de campo de Las Vegas Raiders, equipo del que está a punto de convertirse en propietario minoritario.

Los Raiders contrataron para la temporada 2023 al ‘quarterback’ Jimmy Garoppolo, quien en marzo pasado fue sometido a una cirugía para corregir una lesión en el pie, situación que provocó que se anexara una cláusula en su contrato en el que aceptaba la responsabilidad de ver disminuidas sus capacidades o incluso no volver a jugar por dicha lesión.

Esta situación, sumada a la incorporación de Brady como dueño de Las Vegas, abrió la posibilidad de tenerlo de vuelta en el campo en la siguiente campaña.

Incluso un portavoz de la NFL declaró que como parte del grupo de dueños de los Raiders, Brady requeriría para formar parte del equipo del voto de 24 de los 32 equipos que conforman la liga.

Este jueves el 15 veces seleccionado al Pro Bowl aclaró que disfruta de su retiro y de ver el fútbol desde fuera.

“Ahora que ya no estoy afiliado a ningún equipo aún tengo fuertes lazos con un par de equipos, tengo algunos amigos en los Dolphins que realmente me gustan. No pienso volver, pero apoyo a mis amigos para que les vaya bien, y varios de ellos juegan para Miami”, aclaró.

Tom Brady también dijo que para la temporada 2024 empezara a desempeñar su rol como comentarista principal de la cadena Fox Sports con la que firmó un contrato por los próximos 10 años a cambio de 375 millones de dólares.

El expasador, quien recibirá un homenaje en la semana uno de la temporada 2023 en el estadio de los New England Patriots, equipo con el que ganó seis de sus siete anillos de Super Bowl, aprovechó para reconocer lo emocionado que está por ese evento.

“Quiero volver allí y ver a los fanáticos, a mis compañeros de equipo. Tengo tantos recuerdos increíbles de mi tiempo allí; es un gran gesto de la organización“, concluyó.

Con información de EFE