Tom Brady cree estar “medio loco” por jugar contra quienes desean su cabeza

El considerado mejor jugador de la historia de la NFL, Tom Brady, afirmó este miércoles estar “medio loco” por todavía querer jugar ante rivales que desean arrancarle la cabeza.

“Estoy medio loco, es la realidad. Es decir, tengo casi 45 años y estoy aquí con muchos jóvenes que están tratando de arrancarme la cabeza, pero aún me siento bastante fuerte para competir”, reconoció el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers en Dan Patrick’s Show.

El primero de febrero de este año el ganador de siete anillos de Super Bowl,récord de la NFL, anunció su retiro porque explicó que había llegado el momento de pasar más tiempo con su familia; 40 días después dio marcha atrás y dijo que jugaría un año más con los Bucs.

La decisión de volver, confesó el 15 veces seleccionado al Pro Bowl, no durará mucho tiempo.

“Aún tenía apetito para competir, pero pronto desaparecerá, de eso no hay duda, por eso tengo que realmente apreciar el tiempo que me queda en el campo porque no es mucho”, agregó.

A TOM BRADY LE PREOCUPA ESTAR A LA ALTURA

Brady reconoció que cada vez será más complicado estar a la altura del nivel competitivo de la NFL y puso como ejemplo la fuerza de jugadores como la del tacle de los campeones Los Angeles Rams, Aaron Donal, un cazador de mariscales de campo muy agresivo.

“Veo a Aaron Donald hacer ejercicio en mi Instagram, y pienso; ‘maldita sea, tal vez debería haberme quedado retirado porque es una bestia'”, detalló sobre la habilidad de Donald al que enfrentará en la semana 9 cuando los Bucs choquen ante los Rams.

