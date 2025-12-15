Toluca empata a Chivas como el segundo ‘Grande’ del futbol mexicano con 12 títulos de Liga

El Toluca ya es el segundo ‘Grande’ del futbol mexicano, a la par de las Chivas, al que este día alcanzó en títulos de Liga.

Tras superar a los Tigres de la UANL en una dramática Final de Vuelta del Apertura 2025 (9-8 en penaltis), los Diablos Rojos consiguieron el bicampeonato y su duodécima estrella para igualar al Guadalajara, que no sale campeón desde el Clausura 2017.

Fue un año redondo para los escarlatas, que además de tener en Paulinho al tricampeón de goleo del balompié azteca, lograron la doble corona, aunado al Campeón de Campeones.

En la Final del Clausura 2025, los choriceros vencieron 2-0 al América en casa en la Final de Vuelta para lograr su undécimo cetro.

En el Apertura 2025 mantuvieron el nivel, fueron líderes generales y pusieron el broche de oro con otro cetro ante su gente, que los pone en la cima de la Liga MX y el mismo nivel que el Rebaño en palmarés.

Únicamente el América supera a ambas plantillas en el rubro mencionado, producto de 16 campeonatos.

Los títulos de los mexiquenses: 1967-68, 1974-75, Verano 98’, Verano 99’, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025 y Apertura 2025.

