Toluca ‘arrebata’ un empate a Mazatlán FC y sigue en zona de Repechaje

Toluca rescató un punto en su visita a Mazatlán FC, un empate 1-1 en un encuentro muy trabado en partido de laJornada 15 del Apertura 2022 que mantiene a los Diablos en zona de Repechaje, pese a que suman siete partidos sin ganar.

El portero Gutiérrez tuvo que emplearse a fondo para evitar un autogol en el minuto 9, cuando le retrasaron mal un balón que apenas alcanzó a despejar antes de que cruzara la línea de la portería de Mazatlán FC.

Una serie de rebotes en el área del Toluca terminó con un balón a modo para que Bryan Colula conectara un zurdazobien colocado a la derecha de Volpi, para darle la ventaja a Mazatlán FC.

Pero Toluca no bajó los brazos y consiguió el empate en una serie de jugadas sobre la portería de Mazatlán FC, en el minuto 55, cuando Sanvezzo remató con la cabeza y venció a Gutiérrez para el 1-1.

El partido se volvió muy ríspido, con constantes jugadas de choque y faltas que no permitían una continuidad. El empate no los ayudó mucho, y aunque Toluca ya no aspira a clasificar directo, está cerca de amarrar el Repechaje, Mazatlán FC tiene a su favor que aún debe disputar dos partidos y con esos seis puntos puede colarse a la siguiente fase.

