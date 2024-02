Tiroteo en Kansas City provoca caos en plena celebración de los Chiefs

Un tiroteo en el desfile de los Kansas City Chiefs para celebrar el Super Bowl terminó con escenas de caos, policía y ambulancias, así como un muerto y al menos 21 heridos.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City, según informó el departamento local de Policía.

“Hubo disparos al oeste de Union Station, cerca del garaje, y varias personas resultaron heridas”, dijo la Policía, que también informó de la detención de “dos personas armadas”, una de ellas sometida por un aficionado.

Omaha man tackled one of the suspected shooters at today's mass shooting in Kansas City:

"I didn't hesitate. As I tackled him I see this weapon fall out of his hand or sleeve, he was wearing a long jacket, and I thought 'we got to hold him down.'" pic.twitter.com/CGV6FnKJmA

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 15, 2024